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Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare"

La squadra di Iachini ha un calendario difficile. Ma il distacco di 5 punti sul Cagliari terzultimo è un buon margine

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2021 14:02
Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare" - EMPOLI, ITALY - NOVEMBER 11: Giuseppe Iachini manager of Empoli FC looks on during the Serie A match between Empoli and Udinese at Stadio Carlo Castellani on November 11, 2018 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - NOVEMBER 11: Giuseppe Iachini manager of Empoli FC looks on during the Serie A match between Empoli and Udinese at Stadio Carlo Castellani on November 11, 2018 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Francesco Baiano, ex giocatore viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per esprimere le sue considerazioni sulla Fiorentina, ecco le sue parole:

"Penso che la nave viola riuscirà ad arrivare sana e salva, anche se con qualche difficoltà. La squadra di Iachini ha un calendario molto difficile, ma il distacco di 5 punti sul Cagliari sono un vantaggio. La cosa preoccupante è la reazione. Il Benevento di Filippo Inzaghi, invece, ha un calendario più abbordabile, mentre la Fiorentina giocherà contro avversari che si stanno lottando un posto per la Champions.

Verona? Squadra già salva, ma non è mai facile da affrontare. Alzano il ritmo e non gli stai dietro, c'è rischio che perdi. I due rigori subiti nella gara di sabato contro il Sassuolo sono da mani nei capelli. Nel calcio ci sta di perdere, ma bisogna vedere in che modo"

 

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