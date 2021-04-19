Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare"

La squadra di Iachini ha un calendario difficile. Ma il distacco di 5 punti sul Cagliari terzultimo è un buon margine

Francesco Baiano, ex giocatore viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per esprimere le sue considerazioni sulla Fiorentina, ecco le sue parole:

"Penso che la nave viola riuscirà ad arrivare sana e salva, anche se con qualche difficoltà. La squadra di Iachini ha un calendario molto difficile, ma il distacco di 5 punti sul Cagliari sono un vantaggio. La cosa preoccupante è la reazione. Il Benevento di Filippo Inzaghi, invece, ha un calendario più abbordabile, mentre la Fiorentina giocherà contro avversari che si stanno lottando un posto per la Champions.

Verona? Squadra già salva, ma non è mai facile da affrontare. Alzano il ritmo e non gli stai dietro, c'è rischio che perdi. I due rigori subiti nella gara di sabato contro il Sassuolo sono da mani nei capelli. Nel calcio ci sta di perdere, ma bisogna vedere in che modo"

FERRARA: "FIORENTINA DI UNA GRANDE POCHEZZA, SI DISTOGLIE L'ATTENZIONE SUI PROBLEMI, CERCANDO NEMICI IMMAGINARI"

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