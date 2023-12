Qual è la posizione della Fiorentina sulla Superlega? Domani Barone potrebbe prendere posizione

La Superlega è legittima, i club che vorranno potranno organizzarsi la loro competizione anche se, Uefa e Fifa hanno già fatto sapere chi aderirà a questo progetto sarà estromesso da ogni competizione nazionale e internazionale organizzata da loro. In Italia Roma e Inter hanno già fatto sapere di non volerci partecipare, giurando amore eterno a Uefa e Fifa, diversa la posizione del Napoli che vuole trattare. E la Fiorentina?

Fino a questo momento il club viola non ha fatto emergere in nessun modo il suo pensiero, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani prima di Monza-Fiorentina potrebbe parlare Barone e spiegare qual è la posizione della società viola in merito a questa competizione che potrebbe sconvolgere tutti gli equilibri del calcio mondiale.

