Fiorentina contro la Superlega, Barone: “Sempre stati contrari. Siamo a favore di Figc, Uefa e Fifa”

Da ieri nel mondo del calcio si fa un gran parlare della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al monopolio UEFA e FIFA sul calcio, ritenuto abuso di posizione dominante con un pronunciamento che nei fatti apre la strada alla Superlega. Ne ha parlato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a Sky Sport prima della partita di stasera contro il Monza:

“Già una cosa del genere l’abbiamo combattuta nel sistema calcistico americano, in cui non esistono promozioni e retrocessioni. Siamo contro la Superlega, siamo sempre stati contro. Gli architetti disegnano un sistema per allargare le distanze tra medio-piccole e grandi, questo non va bene. Noi siamo una proprietà che ha dato tanto e vuole continuare a dare, siamo a favore della FIGC tramite l’ECA e siamo legati da grande amicizia con UEFA e FIFA, come avete visto anche all’inaugurazione del Viola Park con Ceferin presente. Mi auguro e chiedo ai colleghi di Serie A che non hanno ancora preso posizione, di farlo come io oggi. Bisogna proteggere il sistema, i nostri soldi, ma soprattutto i tifosi”

