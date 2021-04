Gasperini: “Superlega vergognosa. Se a Firenze ci fosse stato il pubblico gliel’avrebbero fatta pagare”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la strepitosa cinquina rifilata al Bologna. Il mister della Dea si è soffermato sulle strategie della società, che potrebbe perdere qualche gioiello, e sulla Superlega, queste le parole del tecnico registrate da TMW:

“È sempre successo, dal primo anno. Le altre squadre offrono sette, otto volte di più. Io dicevo ‘Guardate che se offrite il doppio vengono lo stesso’. Abbiamo alzato il target rispetto a 5 anni fa, si parla tanto ma alla fine i bilanci sono importanti e non possiamo comprare giocatori fuori mercato. Anche il Bayern ha il bilancio a posto e ha vinto tutto. Se poi i loro debiti devono pagarli tutti… Noi abbiamo rischiato di non giocare più, stasera la partita poteva non contare nulla, così come quella contro la Roma. E tutto per preservare 12 società. Il calcio è sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì ero convinto che fosse finito tutto, era inutile coltivare sogni e sperare di rigiocare con Liverpool e Real Madrid. Noi eravamo a casa. Meno male che in Inghilterra c’è stato un dietrofront. Stasera che ci saremmo giocati? Pensate se oggi a Firenze ci fosse stato il pubblico in Fiorentina-Juventus, glielo avrebbero fatta pagare questa roba qua”

LE PAROLE DI COMMISSO SULLA PARTITA CONTRO LA JUVENTUS