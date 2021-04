Brovarone: “La Superlega mi fa vomitare, ma non si farà se UEFA e FIFA accontenteranno i club”

Ai nostri microfoni, Bernardo Brovarone ha parlato anche della Superlega che i top team vorrebbero creare:

“Da innamorato del pallone ho il vomito. Bisogna ancora avere consapevolezza delle perdite che ha causato la pandemia, anche se penso che le grandi società si sono cercate i problemi a causa del mercato parallelo. Bisognava proporre un ridimensionamento economico, invece si è andati nella situazione opposta. Questo è un metodo rapido per sistemare le casse di tante società in profonda difficoltà, che hanno debiti per miliardi. Le squadre con bilanci sani vengono penalizzate. Florentino, a capo di questa Lega, pero’ è un uomo di grande sviluppo mondiale, e un uomo determinate. I grandi club sono stanchi di gestione di FIFA e UEFA. O vengono accontentati o si farà davvero questa Superlega, anche se questo torneo toglierebbe il succo del calcio”.

BROVARONE: “ANCHE IL CROTONE HA PIU’ VITALITA’ DELLA FIORENTINA. MI PIACEREBBE GATTUSO, MA DEVE ESSERE ACCONTENTATO”