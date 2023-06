La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa

La Juventus continua le proprie strategie di allontanamento dal proprio passato e dalla gestione di Andrea Agnelli per cercare di abbassare i rischi e le possibili sanzioni a tutti i livelli. Prima il patteggiamento per chiudere tutti i conti con la giustizia sportiva italiana e l’ottenimento di una penalizzazione che ha consentito al club di restare all’interno di una competizione Uefa, sebbene sia solo la Conference League e non la sperata Champions League. Nei prossimi giorni ci sarà anche la seconda mossa tanto attesa soprattutto dalla Uefa ed è quella legata al futuro di un progetto mai abbandonato e che l’ex-patron ha difeso a spada tratta senza fare mai un passo indietro: la Superlega.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e da El Chiringuito, la nuova dirigenza della Juventus nei prossimi giorni invierà una lettera sia al Barcellona che al Real Madrid, le altre due squadre rimaste all’interno del progetto della società A22 Sports che sta portando avanti le battaglie legali, comunicando la propria volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla Superlega. Una mossa che potrebbe consentire alla Juve di sanare la propria posizione con la Uefa ed evitare pesantissime penalizzazioni. Lo riporta Calciomercato.com

