Gli undici titolari provati da Italiano nella rifinitura: in difesa Ranieri, Barak in mezzo, Saponara esterno

Nell’allenamento di rifinitura della Fiorentina svolta al centro sportivo Davide Astori alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha provato in partitella quella che potrebbe essere la formazione titolare (ma potrebbe essere anche un depistaggio). La squadra schierata da Italiano vede Terracciano in porta, difesa con Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo Amrabat con Barak e Bonaventura, in attacco tridente con Nico Gonzalez, Saponara e Jovic. Da segnalare che Sottil e Brekalo sono rimasti fuori dai 22 per la prima parte della partitella, nella seconda invece è toccato a Ikonè e Kouamè rimanere fuori.

⚽️ La formazione provata da Italiano alla rifinitura: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Barak, Bonaventura, Nico Gonzalez, Saponara, Jovic (Sono quelli in rosso in partitella) pic.twitter.com/78xi4569n2 — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) June 6, 2023

