Ribery: “Siamo in una situazione difficile, ma ho detto ai miei compagni di giocare tranquilli”

Franck Ribery ai microfoni di Sky ha fatto un’analisi della sfida che andrà in scena tra pochi minuti tra Juventus e Fiorentina:

“Siamo in una situazione un po’ difficile, come ho detto, tutte le partite abbiamo bisogno di punti per salvarsi che per noi è importante. Oggi è una partita contro la Juventus, una bella squadra e forte, ma ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli Dobbiamo fare la nostra partita. Superlega? E’ una situazione che non mi piace come a tante persone”.

FORM. UFFICIALE, IACHINI METTE FUORI QUARTA E BIRAGHI, GIOCA IGOR A SINISTRA, VENUTI A DESTRA