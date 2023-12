La FIGC contro la Superlega: “Non è un progetto compatibile, pronti ad andare in tutte le sedi”

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, arriva anche il comunicato della Federazione italiana Giuoco Calcio, che si schiera contro il progetto Superlega: “A seguito della sentenza della Corte dell’Unione Europea sul cosiddetto caso Superlega, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della UEFA e della FIFA, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Per queste motivazioni, in ossequio alle leggi nazionali e ai regolamenti internazionali, la FIGC ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano”.

Non solo: il ministro dello sport italiano, Andrea Abodi, ha annunciato poco fa che i grandi paesi europei, tra cui l’Italia, formalizzeranno una posizione unitaria sulla Superlega e lo faranno da Bruxelles il 10 gennaio, rispondendo così al tentativo di rinascita della Superlega europea: “C’è una posizione sostanzialmente analoga tra i grandi Paesi europei che si vedranno il 10 gennaio a Bruxelles per concordare ulteriormente la posizione e sostanziarla. Io credo molto nella collaborazione”, ha detto oggi il numero dello sport nostrano.

LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA