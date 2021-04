Napoli contattato per entrare nella Superlega. Ecco il motivo del silenzio di De Laurentiis

Una notizia sorprendente arriva dall’edizione online del Corriere dello Sport: il Napoli sarebbe stato contattato per entrare in Superlega. Nemmeno 48 ore dopo l’annuncio della nascita della nuova competizione la squadra azzurra potrebbe entrare a far parte nel campionato esclusivo dei club d’élite d’Europa. Nella notte ci sarebbe stata una telefonata un emissario della JP Morgan ai partenopei.

Il progetto Superlega comprende 12 club (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham). Nella notte sarebbe stato chiamato anche il Napoli ad unirsi ai club nobili del calcio europeo. Ora però bisognerà capire quale sarà la risposta di Aurelio De Laurentiis, ieri rimasto in silenzio all’assemblea di Lega Serie A. Il patron azzurro non ha mai nascosto la sua intenzione di rinnovare il calcio, renderlo più moderno ed è stato tra i primi a richiamare la nascita di una Superlega negli anni scorsi. Accetterà? Se ne saprà di più nelle prossime ore.

