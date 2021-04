Nazione, contatto Commisso-Agnelli: la Fiorentina ha detto no alla Superlega

La Nazione oggi in edicola ha cercato di ricostruire il pensiero della Fiorentina di Commisso in merito alla Superlega. Sembra che ci sia stato un incontro in video chat tra alcuni presidenti ed Andrea Agnelli. Pubblicamente la Fiorentina non ha ancora espresso la sua posizione ma in privato è stata chiara la posizione di Commisso, espressa direttamente ad Agnelli. Il presidente viola ha rimarcato come lui sia venuti in Italia per dare il suo contributo ad un calcio fatto di passione e di tifosi.

