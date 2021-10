Unico modo per Vlahovic alla Juventus è con pagamento dilazionato come per Chiesa

Come riporta Sport Mediaset, l’unico modo per vedere Vlahovic alla Juventus prima della scadenza è quello di fare un operazione con un prestito con obbligo di riscatto con pagamento dilazionato e posticipato di due anni. Questo perchè la situazione economica della società bianconera è molto preoccupante, con grandi debiti e un indice di liquidità (possibilità di immettere soldi cash sul mercato) praticamente nullo. Dunque la Juventus ha sole due possibilità per prendere Vlahovic, o aspettare la fine del suo contratto (giugno 2023) oppure che la Fiorentina accetti il pagamento dilazionato.

VLAHOVIC, CHE SGARRO ALLA FIORENTINA. FA PERDERE TANTI SOLDI ALLA SOCIETA’