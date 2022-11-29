Crollo del titolo della Juventus in Borsa, Piazza Affrari costretto a chiuderlo per troppa volatilità

Continua il guaio per la Juventus il titolo è crollato in borsa e Piazza Affari si è trovato costretta a sospenderlo

Un crollo annunciato, almeno in Borsa. Le dimissioni del Consiglio d’amministrazione della Juventus ha ripercussioni anche sui titoli del club bianconero, quotato a Piazza Affari.

Del resto, non sarebbe potuto essere altrimenti, vista la fine dell'era Agnelli, che ha lasciato nella serata di ieri insieme a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene in seguito alle contestazioni della Consob e, soprattutto, dell’inchiesta Prisma avviata dalla Procura di Torino e riguardante presunte irregolarità riguardo plusvalenze e stipendi. Nonostante l’annuncio mattutino della Exor — la società che controlla il club bianconero e che fa capo a John Elkann e alla famiglia Agnelli — circa l'indicazione di Ferrero come nuovo presidente del club, in apertura a Piazza Affari il titolo non è riuscito a fare prezzo. Ciò prima di cedere valore intorno al 7 per cento e addirittura fino al 10 per cento. Poi, dopo essersi assestato intorno al -5% (4,94) è stato sospeso “per eccessiva volatilità”. In ogni caso, si ritrova ai valori minimi, come non accadeva dal marzo 2017, con una capitalizzazione di Borsa ridottasi a circa 670 milioni di euro. Lo riporta Gazzetta.it

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