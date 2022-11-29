Cor. Sport, il Liverpool vuole Amrabat. Il giocatore vuole capire quale è il progetto della Fiorentina
Dopo l'interesse del Totthenam spunta anche quello del Liverpool per il centrocampista della Fiorentina Amrabat
Sul Corriere dello Sport-Stadio possiamo leggere che oltre che agli Spurs su Amrabat, dopo le grandi prestazioni al mondiale ci sarebbe anche l'interesse del Liverpool. Il suo attuale contratto con il club viola prevede una scadenza fissata nel giugno 2024, anche se la Fiorentina può giocarsi la carta di un’opzione a suo favore per estendere il rapporto fino al 2025. Ma il marocchino cosa deciderà di fare? Dall’entourage del giocatore filtra la volontà di ascoltare in primis i progetti futuri della Fiorentina anche se i sondaggi inglesi sono già iniziati.
KOKORIN CONTINUA AD ANDARE IN GOL
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