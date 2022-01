La fiorentina Aleotti la quarta più ricca d’Italia. In classifica supera Berlusconi, Agnelli e Della Valle

Cresce anche nel 2021 il numero di miliardari italiani, lo riporta in questa speciale classifica il portare Calcio e Finanza. Oggi le persone che vantano un patrimonio di almeno un miliardo di dollari sono infatti 49, cioè nove in più di un anno fa, ma due in meno rispetto al mese di aprile. La somma dei loro patrimoni, secondo la rivista Forbes pari a 211,1 miliardi di dollari, è invece aumentata sia rispetto al dicembre 2020 (182,1 miliardi), sia rispetto ad aprile (204,5).

Classifica più ricchi Italia – Ferrero in vetta

Giovanni Ferrero chiude l’anno in vetta alla classifica degli italiani più ricchi. Il suo patrimonio è pari a 33,3 miliardi di dollari, in crescita di quasi sei miliardi rispetto a dodici mesi fa. Ferrero mantiene quindi il primato nella graduatoria, esattamente come accaduto nel 2020. Anche in quell’occasione l’imprenditore si posizionò davanti a Leonardo Del Vecchio.

Il patron di EssilorLuxottica – più volte accostato all’Inter – si è arricchito più di tutti negli ultimi 12 mesi: da 24,7 a 32,9 miliardi di dollari (+8,2 miliardi). Ferrero e Del Vecchio sono 37esimo e 39esimo nella classifica dei più ricchi al mondo. Sono inoltre settimo e ottavo in Europa, subito alle spalle del fondatore di Lvmh, Bernard Arnault (188,4 miliardi). Il terzo posto – per quanto riguarda la classifica italiana – è occupato invece da Stefano Pessina (presidente esecutivo della multinazionale delle farmacie Walgreens Boots Alliance), con un patrimonio di 9,5 miliardi di dollari.

Classifica più ricchi Italia – Berlusconi al quinto posto

Pessina scalza Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, che scende dal terzo al quarto posto e da 10,6 a 9,4 miliardi, ma rimane la donna più ricca d’Italia. Al quinto posto, con 7,5 miliardi, c’è Silvio Berlusconi – attivo ancora nel mondo del calcio come patron del Monza – dopo un anno in cui si è parlato di lui soprattutto per la presidenza della Repubblica.

Giorgio Armani scende invece da 8,9 a 7 miliardi e dal quarto al sesto posto. Settimo posto per Piero Ferrari (5,5 miliardi di dollari), figlio di Enzo e proprietario del 10,2% dell’azienda fondata dal padre. La graduatoria prosegue poi con Gustavo Denegri (5,4 miliardi), presidente di DiaSorin, una biotech che produce kit di reagenti. Di lui si è parlato anche in tempi recenti come possibile acquirente del Torino, attualmente nelle mani di Urbano Cairo.

Le prime dieci posizioni sono completate da Luca Garavoglia (5,2 miliardi), presidente di Campari, e dai fratelli Augusto e Giorgio Perfetti (5,1 miliardi), proprietari di Perfetti Van Melle, il gigante italo-olandese delle caramelle di marchi come Mentos, Chupa Chups e Golia.

Classifica più ricchi Italia – I miliardari del calcio

Tra gli altri miliardari presenti in classifica, alcuni sono coinvolti nel mondo del calcio come ad esempio Renzo Rosso (patrimonio da 2,6 miliardi) che con la sua OTB è proprietario del Vicenza. Presente anche John Elkann (24esimo con 2,2 miliardi), che ha inaugurato l’anno con la nascita di Stellantis, frutto della fusione tra Fca e Peugeot. Elkann è amministratore delegato di Exor, la holding che controlla la quota di maggioranza (63,8%) della Juventus.

Al 39° posto – con 1,5 miliardi di dollari – troviamo invece l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, che supera in classifica il proprietario dell’Atalanta Antonio Percassi (1,2 miliardi di dollari) e l’ormai ex patron del Genoa Enrico Preziosi, che chiude la graduatoria con un patrimonio da 1 miliardo.

Classifica più ricchi Italia – La graduatoria completa

Questa la classifica completa dei miliardari italiani 2021:

Giovanni Ferrero: 33,3 miliardi di dollari Leonardo Del Vecchio e famiglia: 32,9 miliardi di dollari Stefano Pessina: 9,5 miliardi di dollari Massimiliana Landini Aleotti e famiglia: 9,4 miliardi di dollari Silvio Berlusconi e famiglia: 7,5 miliardi di dollari Giorgio Armani: 7,0 miliardi di dollari Piero Ferrari: 5,5 miliardi di dollari Gustavo Denegri: 5,4 miliardi di dollari Luca Garavoglia: 5,2 miliardi di dollari Augusto e Giorgio Perfetti: 5,1 miliardi di dollari Patrizio Bertelli: 5,0 miliardi di dollari Miuccia Prada: 5,0 miliardi di dollari Giuseppe De’ Longhi e famiglia: 4,9 miliardi di dollari Alessandra Garavoglia: 4,4 miliardi di dollari Remo Ruffini: 4,1 miliardi di dollari Sergio Stevanato: 3,7 miliardi di dollari Paolo e Gianfelice Mario Rocca: 3,7 miliardi Francesco Gaetano Caltagirone: 3,6 miliardi di dollari Giuliana Benetton: 3,4 miliardi di dollari Luciano Benetton: 3,4 miliardi di dollari Renzo Rosso: 2,6 miliardi di dollari Alberto Bombassei: 2,6 miliardi di dollari Brunello Cucinelli e famiglia: 2,5 miliardi di dollari John Elkann: 2,2 miliardi di dollari Luigi Cremonini e famiglia: 2,2 miliardi di dollari Marina Prada: 2,1 miliardi di dollari Alberto Prada: 2,1 miliardi di dollari Maria Franca Fissolo: 2,1 miliardi di dollari Nicola Bulgari: 2,0 miliardi di dollari Romano Minozzi: 1,9 miliardi di dollari Sabrina Benetton: 1,8 miliardi di dollari Sandro Veronesi e famiglia: 1,7 miliardi di dollari Marina Caprotti: 1,6 miliardi di dollari Giuliana Caprotti: 1,6 miliardi di dollari Barbara Benetton: 1,6 miliardi di dollari Mario Moretti Polegato e famiglia: 1,6 miliardi di dollari Diego Della Valle: 1,6 miliardi di dollari Paolo Bulgari: 1,5 miliardi di dollari Massimo Moratti: 1,5 miliardi di dollari Antonio Marcegaglia: 1,3 miliardi di dollari Emma Marcegaglia: 1,3 miliardi di dollari Domenico Dolce: 1,2 miliardi di dollari Stefano Gabbana: 1,2 miliardi di dollari Antonio Percassi: 1,2 miliardi di dollari Nerio Alessandri: 1,1 miliardi di dollari Enrico Preziosi: 1,0 miliardi di dollari Simona Giorgetta: 1,0 miliardi di dollari Andrea Della Valle: 1,0 miliardi di dollari Manfredi Lefebvre D’Ovidio: 1,0 miliardi di dollari

