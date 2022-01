Marco Mazzocchi la spara: “Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A”

Il giornalista Rai Marco Mazzocchi ha parlato su Twitter di una trattativa che riguarderebbe la Fiorentina e il Chelsea. Data la notizia difficilmente verificabile, riportiamo per dovere di cronaca, quello che ha scritto il giornalista della Rai:

“Mi scuso per l’italiano stentato del tweet precedente.

Un esperto di calciomercato (non io, quindi) mi ha detto che il #Chelsea starebbe parlando con un Club italiano per uno scambio di prestiti già a gennaio.

Parla di #Lukaku e del giovane attaccante di questo Club.

Fate voi.”

Fate voi. — Marco Mazzocchi (@officialmaz) January 2, 2022

