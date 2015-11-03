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Notizie Berlusconi Fiorentina

Galliani esalta Palladino: "Lui è stato uno dei tecnici preferiti dal Presidente Berlusconi"

26 settembre 2025 14:13

Lucci smaschera il Milan: “Rapporti con i dirigenti anche dai domiciliari. Altro che parte lesa”

14 aprile 2025 23:23

Cecchi Gori: "Fatto fuori da giochi di potere di Berlusconi, stavo per vincere lo scudetto con la Fiorentina"

11 ottobre 2023 15:27

Cecchi Gori: "Sempre stato in buoni rapporti, mi chiedeva Rui Costa continuamente"

13 giugno 2023 10:18

"Sacchi stava firmando con la Fiorentina, Berlusconi l'ha saputo e ha deciso di prenderlo al Milan"

12 giugno 2023 20:47

Il cordoglio di Commisso: "Vicino alla famiglia, Berlusconi è stato un punto di riferimento, modello vincente di sport"

12 giugno 2023 11:26

È morto Silvio Berlusconi

12 giugno 2023 10:47

Commisso supera Berlusconi, è il presidente più ricco della serie A. Patrimonio da 7,8 miliardi di euro

04 aprile 2023 19:13

Bucchioni: "Che gara ieri! Le critiche hanno inquinato l'ambiente. Commisso? Bersagliato come Berlusconi"

05 marzo 2023 21:27

Monza, Berlusconi cerca un socio di minoranza. Ma il potere decisionale resterebbe nelle sue mani

27 febbraio 2023 18:25

Flop Monza, Berlusconi dà la colpa a Stroppa, esonerato. Contro la Juventus ci sarà Palladino in panchina

13 settembre 2022 11:37

Saponara vende la sua casa in pieno centro a Firenze all'ex fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale

08 settembre 2022 13:58

Fallimento Monza, Berlusconi offende l'arbitro: "Era per l'Udinese, dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

26 agosto 2022 22:57

Il ritorno di Galliani e Berlusconi in serie A è un fallimento, 0 punti nelle prime 3 partite in campionato

26 agosto 2022 20:56

TMW, Berlusconi vuol rendere grande il Monza: pronti 150 milioni per il prossimo mercato

03 giugno 2022 18:17

Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza

06 maggio 2022 22:46

Cecchi Gori: "Fiorentina fatta fallire perchè avevo le mani sulla televisione. Mi misero contro la Rai"

16 aprile 2022 11:27

La fiorentina Aleotti la quarta più ricca d'Italia. In classifica supera Berlusconi, Agnelli e Della Valle

03 gennaio 2022 16:55

Berlusconi vuole Ribery al Monza, Boateng sta provando a convincere il campione della Fiorentina

04 febbraio 2021 16:28

Boateng, neo acquisto del Monza: "Potevo restare alla Fiorentina, ma non potevo dire no a Galliani e Berlusconi"

30 settembre 2020 16:00

Galliani: "Boateng arriva a titolo definitivo. Con Berlusconi è più semplice"

24 settembre 2020 16:01

Pioli su Chiesa: "Federico al Milan? In questo periodo si scrivono tante cose"

06 settembre 2020 15:15

"Berlusconi non voleva comprare Rui Costa perché presidente del consiglio. Batistuta era tirchio"

01 maggio 2020 23:44

Galliani e Berlusconi, dopo pochi mesi il Monza è gia un flop. La soluzione adesso...

05 dicembre 2018 16:05

Incredibile Sportmediaset, dedica un servizio al Monza in serie C e non parla di Torino-Fiorentina

27 ottobre 2018 13:50

Berlusconi e Galliani tornano nel mondo del calcio, l'obiettivo è il Monza

05 settembre 2018 12:10

L'inchiesta di Report (Rai 3) smaschera il Milan. Ecco chi c'è dietro il presidente fantasma senza soldi

05 giugno 2018 11:36

Galliani si candiderà al senato per Forza Italia, dopo il calcio segue Berlusconi anche in politica

26 gennaio 2018 21:08

Caos Milan, l’accusa della Procura: "Soldi riciclati per la cessione". Adesso sono guai...

13 gennaio 2018 12:09

Berlusconi: "Rivoglio Montolivo capitano del Milan. Montella non mi piace, meglio Brocchi. Fatto mercato senza senso"

06 ottobre 2017 00:05

Al Milan è ufficialmente finita l'epoca Berlusconi, si è dimesso tutto il CDA

12 aprile 2017 20:48

A Firenze chiese troppo ai Della Valle. Adesso ai ferri corti con Berlusconi. Montella in bilico al Milan

13 febbraio 2017 14:43

Berlusconi: "Per fermare la Juve bisogna cambiare arbitri e giudici"

20 dicembre 2016 20:00

Un altro attentato alla libertà di stampa, il Milan blocca Montella a Sportitalia. Il motivo...

28 novembre 2016 20:47

Milan ai cinesi? Galliani lascia ma adesso vuole tornare in Lega Calcio

28 ottobre 2016 10:11

Dalla Cina confermano, ci sono documenti falsi per l'acquisto del Milan

23 settembre 2016 15:35

Milan truffato? I documenti dei cinesi per comprare il club sono falsi

21 settembre 2016 11:34

Miha al veleno: "Berlusconi voleva allenare, il mio esonero non lo ha capito nessuno, inspiegabile"

15 agosto 2016 11:37

Il Milan ai cinesi, ecco quanto incassa Berlusconi

07 luglio 2016 10:34

Corvino e quel no a Berlusconi e al Milan dei giorni scorsi...

26 maggio 2016 14:24

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