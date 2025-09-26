Galliani esalta Palladino: "Lui è stato uno dei tecnici preferiti dal Presidente Berlusconi"

L'ex dirigente di Milan e Monza ha ricordato l'arrivo del tecnico campano nel club brianzolo neopromosso in A

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex dirigente del Monza e del Milan Adriano Galliani che ha lasciato il suo posto dopo la cessione del club brianzolo e ha parlato pure di Palladino: "Col presidente Berlusconi le regole erano semplici, io dovevo scegliere il candidato in base alle idee che avevo poi dovevo dirlo a lui che lo invitava a pranzo o a cena ad Arcore per la benedizione e confermare l'inizio del rapporto. Le due benedizioni più convinte furono nel 2010 la scelta di Allegri come tecnico del Milan e poi quella di Palladino che piaceva tanto al presidente."