Il cordoglio di Commisso: “Vicino alla famiglia, Berlusconi è stato un punto di riferimento, modello vincente di sport”

Il Presidente Rocco Commisso ha voluto così esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l’imprenditoria nazionale e internazionale. Da parte mia, della mia famiglia e di tutta la Fiorentina le più sentite condoglianze per il grave lutto”.

