È morto Silvio Berlusconi. L’ex premier è scomparso a 86 anni dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale San Raffaele di Milano. Fondatore di Mediaset, per 30 anni Berlusconi. È stato proprietario del Milan portandolo in vetta al mondo con successi in Italia e in Europa. Dal 2018 Berlusconi era diventato patron del Monza, portato in Serie A per la prima volta nella stagione 2022/23 insieme al fidato Adriano Galliani. Lo riporta Calcio e Finanza.

LA RIVELAZIONE DEL CORRIERE DELLO SPORT