Corriere dello Sport: “Amrabat ha scelto il Barcellona ma la Fiorentina spera in un’asta. Sì parte da 30 milioni” 

Il tormentone dell’estate viola sarà quello che riguarda Amrabat, con tante squadre pronte a far pazzie per lui, dal Bayern al Barcellona. Proprio gli spagnoli sono la prima scelta del marocchino. La Fiorentina parte da 30 milioni e spera in un’asta per ricavare di più. Ma Amrabat non ha dubbi, vuole volare in Spagna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

