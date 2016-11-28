Un altro attentato alla libertà di stampa, il Milan blocca Montella a Sportitalia. Il motivo...

Il Milan fa saltare l'ospitata di Vincenzo Montella a Sportitalia per un articolo del suo direttore Michele Criscitiello. Nell'articolo...

L’A.C. Milan ha contattato nel tardo pomeriggio la Redazione de “La Partita perfetta” per comunicare l’annullamento della partecipazione di Vincenzo Montella, allenatore dell’A.C. Milan, alla trasmissione del lunedì sera di Sportitalia. Montella e l’Ufficio Stampa del club rossonero avevano dato conferma in giornata dell’intervento del Mister in diretta. Successivamente la società preso atto dell’Editoriale del Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, nel quale il giornalista criticava le parole di Berlusconi sulla trattativa con i cinesi, ha così deciso di annullare la partecipazione di Montella.