Il ritorno di Galliani e Berlusconi in serie A è un fallimento, 0 punti nelle prime 3 partite in campionato

Terza sconfitta in tre partite di Serie A: non arriva il primo punto nel massimo campionato per il Monza, beffato dall’Udinese a poco più di dieci minuti dalla fine. Inutile il vantaggio iniziale di Colpani, raggiunto immediatamente da Beto e superato nel finale da Udogie. Sorride a pieni denti Sottil: ecco il suo primo successo in A.

Meglio l’Udinese

Il copione della partita è chiaro fin dai primi minuti. E’ l’Udinese a tenere il pallino del gioco, a macinare azioni e chilometri, a far girare il pallone e imbastire trame interessanti. Il Monza invece è più chiuso e si affida alle ripartenze, specie sulle fasce. E proprio da una di queste pare passare al quarto d’ora, ma la rete di Birindelli è annullata per fuorigioco di Caprari. Per un’altra ventina di minuti succede poco, con la formazione di Sottil ancora a fare la gara.

Botta e risposta

Poi, d’un tratto, il match s’accende. E lo fa grazie alla rete di Colpani, la sua prima volta in Serie A, ancora una volta con un contropiede, guidato da Carlos Augusto e rifinito da Caprari. Il vantaggio però dura poco, pochissimo: meno di 5 minuti, perché poi l’Udinese da una delle sue belle azioni trova il pari con assist di Becao e tap-in vincente di Beto. I ritmi crescono, l’Udinese sfiora il sorpasso con Deulofeu, che però spreca. Poi ci pensa Birindelli a togliere le castagne dal fuoco. Ma l’ultimo sussulto offensivo del primo tempo è del Monza: Caprari spreca un’occasionissima sparando su Silvestri. Fischia l’arbitro, 1-1 all’intervallo.

Ripresa lenta

Ad inizio ripresa il Monza sembra essere più sul pezzo, tant’è che Silvestri deve ancora sporcarsi i guantoni su Birindelli. L’Udinese rifiata, costruisce meno rispetto al primo tempo, anche perché i brianzoli giocano più bassi e fanno tanta densità, senza concedere spazi. Solo con i cambi si anima il match: Pessina, Machin e Gytkjaer per Stroppa; Nestorovski, Success e Arslan per Sottil. Forze fresche e nuova verve da ambo i lati.

La decide Udogie

A meno di un quarto d’ora dalla fine l’Udinese completa il sorpasso grazie a uno dei calciatori migliori e un’azione corale bellissima: Success, Nestorovski, due dei neoentrati per l’appunto, apparecchiano la tavola per Udogie in area e l’esterno che ora è di proprietà del Tottenham a tu per tu con Di Gregorio non sbaglia, beffandolo da distanza ravvicinata. Il Monza prova a reagire e sfiora il pari con un tiro da fuori da Marrone che fa la barba al palo. Ma è l’unica emozione importante della partita: non arriva il primo punto in Serie A del Monza, all’U-Power Stadium passa l’Udinese. Lo riporta TMW

“BAJRAMI PUO ESSERE IL PROSSIMO COLPO DELLA FIORENTINA”