Berlusconi: "Per fermare la Juve bisogna cambiare arbitri e giudici"
Silvio Berlusconi scherza sulla Juventus e lancia una frecciatine pesante sui bianconeri e su come fermare la sua ascesa
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2016 20:00
Presente al Quirinale al ricevimento per lo scambio di auguri natalizi, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, torna a parlare Silvio Berlusconi. Nel giorno in cui il Milan non parte per Doha a causa di un guasto all'aereo, il presidente rossonero dice: "Nell'ultimo anno io ci ho messo 150 milioni di euro nel Milan".
Come fermare la Juve? Sulla fuga della Juventus in campionato, Berlusconi scherza: "Come bisogna fare con la Vecchia Signora che vince sempre? Dobbiamo cambiare tutti gli arbitri di serie A e tutti i giudici...".
(Calciomercato.com)