Berlusconi e Galliani tornano nel mondo del calcio, l'obiettivo è il Monza

Silvio Berlusconi pensa a tornare nel calcio ripartendo dal Monza. "È un'idea, un'idea romantica", confermano all'ANSA fonti vicine all'ex presidente del Milan e leader di Forza Italia, secondo cui Be...

Silvio Berlusconi pensa a tornare nel calcio ripartendo dal Monza. "È un'idea, un'idea romantica", confermano all'ANSA fonti vicine all'ex presidente del Milan e leader di Forza Italia, secondo cui Berlusconi sta ragionando sulla possibilità di rilevare la maggioranza del Monza, assieme all'ex ad rossonero Adriano Galliani, che a Monza è nato e iniziò la carriera di dirigente sportivo proprio nel club brianzolo, oggi in Serie C.