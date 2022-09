Saponara vende la sua casa in pieno centro a Firenze all’ex fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale

Firenze, 8 settembre 2022 – Una nuova vita fiorentina per Francesca Pascale, ex fidanzata di Berlusconi, e della sua compagna, la cantautrice Paola Turci. Fino a ieri vivevano in una tenuta a Trequanda, nel Senese, ma pare che abbiano deciso di trovare un appoggio anche a Firenze.

Secondo indiscrezioni Pascale sarebbe in trattativa per un appartamento di sei vani a due passi dal Museo del Bargello, in pieno centro storico. A maggio infatti Pascale avrebbe firmato il preliminare di compravendita con il proprietario, che non è certo uno sconosciuto, ma il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara. L’affare è stato tenuto sotto traccia per mesi, ma adesso pare che l’accordo finale sia stato trovato. Il calciatore viola ha sempre affermato di voler restare a vivere a Firenze una volta terminata la carriera. Lo riporta La Nazione

