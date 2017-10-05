Berlusconi: "Rivoglio Montolivo capitano del Milan. Montella non mi piace, meglio Brocchi. Fatto mercato senza senso"

Non ho capito il mercato del Milan, meglio un top Player che cambiare tutta la squadra. E sul gioco..." così Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, commentando l’attuale momento di forma della squadra rossonera. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan è un pezzo del mio cuore e della mia vita. Vorrei almeno che la squadra andasse bene. È questo il mio rammarico, il mio dispiacere. E la squadra non va… Non ho capito la campagna acquisti. Non si era mai visto in una squadra il cambio di undici giocatori. Con tutti quei soldi, non si poteva acquistare un top player? Volevo che sulla panchina restasse Brocchi. Ma ero in un letto d’ospedale, tra la vita e la morte. E mi dissero Montella. Non mi piace come sta facendo giocare la squadra, non c’è un’idea. Spiegatemi come possono finire spesso in panchina Suso e Bonaventura, che sono poi i due calciatori tecnicamente più dotati. E come si può fare sempre il solito gioco sulle fasce, per il solito cross in area. Bonucci capitano? È stata data la fascia a un calciatore che è stato per anni la bandiera della Juventus. C’è Montolivo. La fascia andava affidata a lui”.

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