Monza, Berlusconi cerca un socio di minoranza. Ma il potere decisionale resterebbe nelle sue mani

È reduce da due sconfitte consecutive in campionato ma le novità più importanti il Monza potrebbe a breve viverle fuori dal campo. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la compagine brianzola, che dal 2018 vede al vertice la famiglia Berlusconi, potrebbe presto aprirsi all’ingresso in società di un socio di minoranza per favorire lo sviluppo del brand. Un’ipotesi plausibile che lascerebbe in ogni caso il potere decisionale a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, benché al momento le scelte di Fininvest siano tutte da definire.

I MESSAGGI DI COMMISSO