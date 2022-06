TMW, Berlusconi vuol rendere grande il Monza: pronti 150 milioni per il prossimo mercato

“Ora vinciamo la Serie A e andiamo in Europa”. Le parole di Silvio Berlusconi domenica sera potevano sembrare come un’allegra uscita di chi, dopo anni, ha di nuovo l’entusiasmo per essere tornato protagonista del calcio italiano. Forse era solo un qualcosa di simpatico, ma dietro ogni battuta c’è un fondo di verità. Soprattutto perché il Monza vuole investire circa 150 milioni per il calciomercato in corso. Una cifra altissima per una neopromossa, un po’ meno per l’ex presidente del Milan che vuole le luci della ribalta, anche di fronte a corazzate che hanno più storico. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com