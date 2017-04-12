Al Milan è ufficialmente finita l'epoca Berlusconi, si è dimesso tutto il CDA

A poche ore dal closing cadono tutte le cariche, così il Milan di Berlusconi praticamente non esiste piu

ANSA) - MILANO, 12 APR - Si è riunito oggi pomeriggio l'ultimo cda del Milan dell'era Berlusconi, alla vigilia del closing con cui il club dovrebbe diventare di proprietà del cinese Li Yonghong. I consiglieri rossoneri hanno firmato le proprie dimissioni che verranno ratificate dall'assemblea dei soci di venerdì, chiamata a rinnovare la governance. A quel punto decadranno definitivamente dalle cariche Silvio Berlusconi, che al momento non intende mantenere la presidenza onoraria, e i due ad, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, che domani dovrebbe comunque partecipare all'assemblea della Lega Serie A assieme all'avvocato Leandro Cantamessa, anche lui consigliere dimissionario, unico dirigente di vecchia data a restare operativo nel nuovo Milan. Attivo nel club rossonero sin dal 1984, prima dell'avvento di Berlusconi, Cantamessa rimarrà infatti legale della società. Gli altri consiglieri dimissionari sono Paolo Berlusconi, Leonardo Brivio, Pasquale Cannatelli e Giancarlo Foscale.