Flop Monza, Berlusconi dà la colpa a Stroppa, esonerato. Contro la Juventus ci sarà Palladino in panchina

Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare: Giovanni Stroppa è stato esonerato. L’allenatore paga l’avvio non entusiasmante con un punto in sei partite. Il patron, insieme a Galliani, ha optato per la svolta in panchina a cinque giorni dal match contro la Juventus all’U-Power Stadium: a minuti è atteso il comunicato ufficiale da parte della società brianzola. La squadra sarà affidata a Raffaele Palladino, tecnico della Primavera. L’ex attaccante ha battuto la concorrenza di allenatore più esperti come Ranieri, Donadoni e Andreazzoli.

Palladino cercherà di portare la squadra alla salvezza ed è alla prima vera esperienza da allenatore dopo aver terminato la carriera da calciatore nel 2019. Percorso da allenatore iniziato sempre a Monza, prima come collobatore nelle giovanili, poi alla guida dell’Under 15 fino ad arrivare alla prima squadra passando per la Primavera.

CESARI DÀ RAGIONE ALLA FIORENTINA