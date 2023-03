Bucchioni: “Che gara ieri! Le critiche hanno inquinato l’ambiente. Commisso? Bersagliato come Berlusconi”

Intervistato dalla redazione di Italia 7, il giornalistae commentatore televisivo Enzo Bucchioni ha fatto una disamina sul momento della Fiorentina: “Ieri ho visto una bellissima gara. Solo Firenze può regalare spettacoli del genere. Il cuore batteva per Davide Astori, il momento dei cellulari ha incantato tutti”.

Sulle critiche piovute sulla Fiorentina: “Cosa è successo durante la stagione non si può dimenticare, ma quello che non riesco a sopportare sono le numerose critiche arrivate a giocatori come Dodò, che ieri sera ha fatto una partita strepitosa. Tanti addetti ai lavori hanno parlato con superficialità fino a oggi. C’era anche gente che voleva mandare via Italiano, ma come si fa? Queste persone hanno inquinato l’ambiente, si sapeva che l’impegno infrasettimanale all’inizio avrebbe potuto scombinare le cose. Anche su Jovic era scorretto dire che era un bidone, quando è arrivato ancora non aveva capito alcuni fattori fondamentali. Nei mesi scorsi non era lui, lo ha detto anche Carlo Ancelotti”.

Riguardo Italiano: “Il tipo di calcio di Italiano prima non funzionava perché veniva giocato a bassa intensità. Se la palla gira veloce e i giocatori si muovono nel modo giusto si vedono i risultati. I movimenti degli attaccanti, con questa idea di calcio, sono fondamentali”.

Chiosa finale sul presidente Commisso: “È una persona semplice, detta nell’accezione positiva del termine. Molti quando si arricchiscono cambiano, ma Rocco è rimasto un uomo molto umile. Questo secondo me è un dato che fa capire i valori di questa persona che, secondo me, dovrebbe farsi scivolare addosso le critiche, perché cose del genere succedevano anche a un presidente che ha vinto moltissimi titoli come Berlusconi”.

