Boateng, neo acquisto del Monza: “Potevo restare alla Fiorentina, ma non potevo dire no a Galliani e Berlusconi”

Nella conferenza stampa di presentazione, il neo acquisto del Monza Kevin Prince Boateng ha parlato della sua nuova avventura ma anche quella passata nella Fiorentina:

“E’ la più grande sfida della mia carriera – afferma Boateng riguardo al progetto brianzolo – Potevo starmene tranquillo a Firenze, avevo tanti motivi per farlo, ma sono abituato alle pressioni e perciò ho scelto il progetto Monza e la sua piazza. Voglio essere utili nel raggiungere grandi traguardi. Sarebbe stato difficile dire no a Galliani e Berlusconi quando mi hanno chiamato, con loro ho un legame che va oltre il calcio. Non sono abituato a giocare in una squadra senza pressioni, ma vedo molta ambizione e non aspetto altro che l’inizio di questa avventura”.

Conclude Boateng, come si legge su Tuttomonza.it: “Ruolo? Il mister mi considera un trequartista e spero di giocare in quella posizione di campo, ma non mi precludo nulla. Se volesse farmi giocare terzino farò il terzino”.

