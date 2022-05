Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza

Gabriele Ferrarini, classe 2000, terzino destro di proprietà della Fiorentina in prestito al Perugia in serie B è stato il grande protagonista dell’ultima giornata di campionato nella serie cadetta. Con il suo gol, al minuto 84 di Perugia-Monza, sul punteggio parziale di 0-0, ha mandato la squadra umbra ai playoff e ha tolto la promozione diretta in serie A al Monza di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani, visibilmente deluso in tribuna dopo la sconfitta. Il Monza si era presentato a Perugia da seconda in classifica e quindi padrone del proprio destino con i tifosi lombardi pronti a festeggiare, ma la mancata vittoria li obbliga agli spareggio. Ferrarini, di proprietà della Fiorentina, tornerà in viola a luglio per disputare il ritiro di Moena con la squadra di Vincenzo Italiano.

