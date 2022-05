Gazzetta scrive: “Ultime 3 partite di Luis Alberto alla Lazio prima dell’addio” Nel futuro la Fiorentina?

Le ultime magie del Mago, lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del fantasista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, è uno degli obiettivi della Fiorentina per il suo centrocampo che sarà orfano nella prossima stagione di Gaetano Castrovilli, il cui rientro sarà nel nuovo anno. Il nome del fantasista gira un po’ negli ambiente viola e potrebbe essere la mezz’ala di fantasia e qualità che la società viola cerca per la prossima stagione.

In queste ultime tre partite di campionato la Lazio si deve aggrappare a Luis Alberto. La sua stagione non è stata esaltante come quelle precedenti, non lo è stata quella dei biancocelesti. Lo spagnolo ha sofferto, specie a inizio anno, il passaggio da Inzaghi a Sarri, la scelta di un altro sistema di gioco, il cambio di filosofia. Ha più compiti difensivi e, di conseguenza, è meno libero di inventare.

Con Inzaghi era il pupillo, il talento da difendere e coccolare (giocò con la fascia al braccio dopo una polemica con la società); Sarri, che non ha mai chiuso occhio sui suoi mal di pancia, lo ha invece sempre trattato come tutti gli altri, tanto da non risparmiargli perfino qualche panchina.

In estate, a ridosso dei suoi 30 anni (li compirà a settembre) potrebbe lasciare la Lazio. Un po’per risolvere i problemi con l’indice di liquidità, un po’ perché a Roma sembra aver finito il ciclo.

