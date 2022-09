Commisso attacca la Juventus: “La Fiorentina fa 16 milioni di utili mica buchi di bilancio e debiti”

Rocco Commisso, nel corso della sua intervista a Sportitalia, ha parlato anche della condizioni economiche del club viola in relazioni alle altre big, queste le sue parole:

“La Juve ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni. Non sono qui a criticare la Juve perchè loro hanno già abbastanza problemi. Noi non facciamo buchi economici in bilancio. Dopo aver preso Ronaldo la Juventus aveva un valore di 2 miliardi, adesso invece vale 800 milioni, hanno perso più di 1 miliardo in pochi anni.”