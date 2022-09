Commisso: “Vlahovic disonesto. Non vendo la Fiorentina dopo il Viola Park. Fiducia in Jovic e Cabral”

Rocco Commisso ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole in una lunga intervista:

“Abbiamo cominciato bene vincendo la prima partita, poi ci è voluto tempo per vincerne un’altra. Abbiamo 3 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, ma ci sono state tante critiche, Venuti e Biraghi sono costantemente criticati. Ringrazio tutti i tifosi che ci hanno accompagnato fino ad ora.

Con la Champions danno più giorni di distacco dopo la partita europea. Volevamo più punti ma il nostro mister sta lavorando abbastanza, lo vedo quasi tutti i giorni, il mio lavoro è quello di incitare sempre tutti. Il primo anno per me abbiamo fatto benissimo perchè venivamo da una salvezza all’ultima giornata e poi abbiamo fatto il decimo posto, il secondo anno abbiamo fatto male ma la colpa è stata mia perchè non dovevo mandare via Iachini. Lo scorso anno abbiamo fatto 22 punti in più rispetto alla scorsa stagione, quest’anno vediamo, io ho fiducia.

Ho detto a Italiano che si fanno troppi passaggi indietro, si sbaglia e poi si perde, contro il Verona abbiamo fatto meno possesso e abbiamo vinto. Gli errori che sono stati fatti a Bologna oppure falli che non sono stati fischiati, oppure la palla data a Gollini, io non davo la palla dietro per 55 metri, queste cose io non le facevo.

A Joe Barone ho detto che Kouamè si doveva tenere e cosi è stato fatto, non giocava molto nemmeno a Moena.

La Juve ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni. Non sono qui a criticare la Juve perchè loro hanno già abbastanza problemi. Noi non facciamo buchi economici in bilancio. Dopo aver preso Ronaldo la Juventus aveva un valore di 2 miliardi, adesso invece vale 800 milioni, hanno perso più di 1 miliardo in pochi anni.

Vlahovic lo abbiamo venduto per 75 milioni e i soldi della cessione sono già stati investiti tutti per Ikonè, Cabral, Mandragora, Jovic e Gollini. Cessione di Vlahovic una forzatura, io volevo rinnovare, mi hanno chiesto 8 milioni netti a stagione, Ristic voleva tanti soldi per la commissione. I gol non ci sono stati dopo la sua cessione ma abbiamo fatto solo 2 punti in meno rispetto alla prima parte di stagione

Nessuno ha messo i miei soldi di quelli che sono arrivati fino ad ora in Italia. A qualcuno non piace come agisco, dalla politica a qualche giornalista che mi ha dato del mafioso. Pensavamo che Vlahovic fosse onesto, a settembre ci ha lasciato solo, è finito il mercato ed è diventato il re del gol. A Moena ci ha detto che sarebbe rimasto

Io e mia moglie vogliamo lasciare qualcosa a Firenze come il Viola Park, quando sono tornato in Italia ho visto che le cose non andavano bene, in Italia non possono lavorare in due turni, questo è un problema per l’Italia. Io non vendo la Fiorentina dopo aver fatto il Viola Park, voglio tenerla e voglio portarla ancora più in alto.

Io, Joe, Pradè e Italiano abbiamo grande fiducia sul fatto che i nostri attaccanti si sveglino e possano fare gol, se ciò non accadrà poi vediamo cosa fare.

Ho visto in televisione quello che è accaduto con Spalletti, speriamo che qualcuno impari che le decisioni si debbano prendere nella maniera più giusta, i fiorentini non sono razzisti

Per lo stadio voglio sapere chi avrà controllo, quanto costerà l’affitto, poi quando si inizia e quando si finisce. A chi mi vuole mandare a casa dico che la Fiorentina è in vendita per una settimana ad un fiorentino doc. La stragrande maggioranza dei tifosi sono con la Fiorentina, io non me la prendo con tutti”

