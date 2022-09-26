Cassano senza censura: "Batistuta mi stava sul caz**. Non pagava i caffè e non salutava i camerieri"

Antonio Cassano racconta la sua antipatia per Gabriel Batistuta, i due hanno giocato insieme una stagione alla Roma

Antonio Cassano è stato ospite di Muschio Selvaggio, una trasmissione in onda su You Tube, nella sua intervista anche il ricordo di Gabriel Batistuta, con cui ha giocato insieme ai tempi della Roma:

"Batistuta mi stava altamente sulla minchia, mi stavano sul ca***, appena li vedevo era cosi. Batistuta particolarmente perchè quando entrava a Trigoria non pagava i caffè e non salutava nemmeno i camerieri, e in quella stagione guadagnava 10 milioni di euro a stagione, diceva di mettere il caffè sul conto della società"

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