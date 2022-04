Altra vergogna italiana, Juventus fa false plusvalenze per 60 milioni e viene punita solo con una multa

Comincerà domani la prima udienza davanti al Tribunale Federale per il caso delle plusvalenze che riguarda 11 club italiani, tra cui la Juventus. Calcio e Finanza, che ha visualizzato i documenti, sottolinea che alcune operazioni (come ad esempio lo scambio Cancelo-Danilo o quello Pjanic-Arthur) sono stati ritenuti effettuate ai giusti valori: secondo la Procura, quindi, le operazioni sotto indagine hanno riguardato 90,5 milioni di cessioni per 80,8 milioni di plusvalenze registrate a bilancio. L’accusa, però, parla di ‘reali’ plusvalenze pari a 28,2 milioni, con plusvalenze quindi ritenute fittizie per 60,3 milioni. Sono cifre che però, secondo l’accusa, non hanno avuto impatto sulla possibilità del club di iscriversi o meno al campionato e possono portare al massimo a una sanzione. Lo riporta TMW

PARLA LA FIDANZATA DI IEMMELLO