Juventus, un mail inguaia Agnelli, si parlava della necessità di plusvalenze e di riduzione di stipendi

La Juventus è sempre più nei guai per il caso Plusvalenze, adesso spunta una mail che inguaia il presidente Agnelli

Emergono altri elementi chiave all’interno della documentazione raccolta dalla Procura di Torino nelle indagini che riguardano la Juventus e i bilanci 2018-2021. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Stefano Bertola avrebbe scritto così in una mail destinata ad Andrea Agnelli il 18 novembre 2020: «Riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza». Bertola evidenzia che il «risultato» è «molto pesante» e si aggira intorno a -116 milioni. Ma «mitigazioni» sono previste attraverso «riduzioni stipendi» e «plusvalenze». Una mail che insieme ad altre prove riguardanti la volontà del club di non arrivare a un patrimonio netto negativo, rappresenta per la Procura di Torino un passaggio chiave. Ulteriori conferme arriverebbero poi da quello rinominato dagli inquirenti come il «libro nero» di Federico Cherubini, vale a dire degli appunti scritti a mano che analizzavano l’operato di Fabio Paratici. Lo riporta il Corriere dello Sport

PEDRO SI PRENDE LA SUA RIVINCITA

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