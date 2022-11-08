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Juventus, un mail inguaia Agnelli, si parlava della necessità di plusvalenze e di riduzione di stipendi

La Juventus è sempre più nei guai per il caso Plusvalenze, adesso spunta una mail che inguaia il presidente Agnelli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 12:33
Juventus, un mail inguaia Agnelli, si parlava della necessità di plusvalenze e di riduzione di stipendi -
Rassegna Stampa
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Juventus, un mail inguaia Agnelli, si parlava della necessità di plusvalenze e di riduzione di stipendi

Emergono altri elementi chiave all’interno della documentazione raccolta dalla Procura di Torino nelle indagini che riguardano la Juventus e i bilanci 2018-2021. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Stefano Bertola avrebbe scritto così in una mail destinata ad Andrea Agnelli il 18 novembre 2020: «Riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza». Bertola evidenzia che il «risultato» è «molto pesante» e si aggira intorno a -116 milioni. Ma «mitigazioni» sono previste attraverso «riduzioni stipendi» e «plusvalenze». Una mail che insieme ad altre prove riguardanti la volontà del club di non arrivare a un patrimonio netto negativo, rappresenta per la Procura di Torino un passaggio chiave. Ulteriori conferme arriverebbero poi da quello rinominato dagli inquirenti come il «libro nero» di Federico Cherubini, vale a dire degli appunti scritti a mano che analizzavano l’operato di Fabio Paratici. Lo riporta il Corriere dello Sport 

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