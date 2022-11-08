Pedro che rivincita, relegato dalla Fiorentina in primavera, va al mondiale che Cabral guarderà in TV

Rimpianto per la Fiorentina che ha lasciato andare a cuor leggero Pedro che ha soffiato il posto a Cabral nella nazionale

Il Corriere Fiorentino racconta che tra i convocati del Brasile in Qatar figura anche l’ex attaccante viola Pedro, promessa del calcio brasiliano arrivata in viola nella prima estate di Commisso, ma in fretta tornato in Brasile dopo pochissime presenze e zero gol. Solo 4 le sue apparizioni in maglia viola, tutte da subentrante, quando in panchina c’era Montella che raramente lo impiegò per via di un infortunio muscolare che ne pregiudicò l’inserimento. Addirittura il brasiliano fu relegato alla formazione primavera.

Una grande rivincita adesso per il brasiliano che ha ripreso nuovamente la ribalta in Brasile e adesso andrà al mondiale. Una beffa per la viola che ha puntato su un altro brasiliano ovvero Cabral che però non ha mai inciso ed adesso dovrà guardare il mondiale da casa vedendo giocare nella sua nazionale proprio l'ex gigliato Pedro

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