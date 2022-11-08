Fantacalcio, è il momento di Ikoné. Lookman show, chance per Origi. Torna Berardi?

Napoli-EmpoliNapoliSempre e solo sì a Kim, si possono lanciare Di Lorenzo e Mario (entrambi ex). Anguissa più di Lobotka, si all'ennesimo ex della partita Zielinski. Via libera al tridente dei parteno...

Napoli-Empoli

Napoli

Sempre e solo sì a Kim, si possono lanciare Di Lorenzo e Mario (entrambi ex). Anguissa più di Lobotka, si all'ennesimo ex della partita Zielinski. Via libera al tridente dei partenopei, ma su tutti spicca Victor Osimhen. Raspadori e Simeone jolly di giornata: da mettere a prescindere dal minutaggio.

Empoli

Parisi più dei compagni di reparto. Marin non è da fantacalcio, Bandinelli più di Haas. Tommaso Baldanzi può essere il più pericoloso dei toscani, ma rimane un azzardo. No a Satriano.

Spezia-Udinese

Spezia

Torna Bastoni e si può lanciare insieme a Kiwior e Holm. Maldini viene dal gol di San Siro, ma non ispira particolarmente. M'Bala Nzola può essere l'uomo su cui puntare, anche per il fattore rigori.

Udinese

Approvatissimo Bijol, non convince Ebosse. Ok Pereyra, no a Walace. Bene Samardzic, convince meno Arslan. Nonostante il minutaggio, via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia nonostante il periodo sottotono. Attenzione alla sorpresa Success.

Cremonese-Milan

Cremonese

Difficile pescare bonus dai grigiorossi. Valeri più dei compagni di reparto. Sernicola come outsider. No a Ascacibar e Castagnetti. Out Dessers, David Okereke più di Tsadjout.

Milan

Out Theo, ci sarà Ballo Touré. Via libera a Kalulu e Tomori. Tonali più di Bennacer. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Sempre e solo sì a Leao (a prescindere dal minutaggio). Chance per Divock Origi.

Lecce-Atalanta

Lecce

No alla difesa salentina. Hjulmand da sufficienza, attenzione all'imprevedibilità di Gonzalez. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Sempre e solo sì a Gabriel Strefezza. Si può lanciare Ceesay.

Atalanta

No a Okoli. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. Ok Scalvini, via libera a Koopmeiners. Pasalic più di Malinovskyi e Ederson. Ispira Zapata ma assicuratevi una copertura. Approvatissimo Ademola Lookman: è l'uomo del momento!

Sassuolo-Roma

Sassuolo

Ferrari più di Erlic. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Ok Traoré. Berardi solo con copertura. Il peso offensivo graverà tutto su Andrea Pinamonti: risponderà presente?

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Camara. Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio. Nicolò Zaniolo potrebbe essere la sorpresa di giornata. Belotti con copertura.

Fiorentina-Salernitana

Fiorentina

Milenkovic più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, ok anche Dodo. Barak da ampia sufficienza, così come Amrabat. Via libera a Christian Kouamé: è il trascinatore dei viola in questo momento. Cabral o Jovic? Lanciateli entrambi a prescindere dal minutaggio. Ikoné la possibile sorpresa.

Salernitana

Sempre e solo sì al treno Mazzocchi, ok anche Candreva. No a Radovanovic e Coulibaly. Attenzione all'ex Krzystof Piatek. Bonazzoli tra alti e bassi è solo per attacchi in estrema emergenza. Dia a prescindere dal minutaggio.

Inter-Bologna

Inter

Acerbi in pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Promosso Dimarco, Darmian più di Dumfries. Bene Calhanoglu, Barella più di Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Dzeko più di Correa.

Bologna

No a Soumaoro, Cambiaso tra alti e bassi. Ferguson più di Medel e Aebischer. Nonostante il minutaggio, Orsolini più di Barrow e Dominguez. La certezza è il solito Marko Arnautovic (ed è anche ex...)

Torino-Sampdoria

Torino

Schuurs più dei compagni di reparto. Lazaro più di Singo. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Nikola Vlasic più di Miranchuk. Copertura e prudenza con Pellegri e Sanabria.

Sampdoria

Poco da pescare in questa Samp. Non convince la difesa blucerchiata. No a Villar. Sabiri sparito dai radar. Djuricic come scommessa, Francesco Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Hellas Verona-Juventus

Hellas Verona

No ai tre centrali scaligeri. No a Depaoli, Doig da sufficienza. Tameze da cartellino facile. Simone Verdi può accendere la luce degli scaligeri. No a Kallon e Lasagna. Henry solo per attacchi in piena emergenza (ma solo come ultima possibilità).

Juventus

Torna Bremer, Danilo più di Alex Sandro. Cuadrado in ombra e il ruolo in lista (centrocampista) non lo aiuta ma oggi è una di quelle partite in cui si può lanciare. Nessun dubbio su Filip Kostic. Rabiot più di Locatelli. Out Vlahovic, via libera a Milik.

Lazio-Monza

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Milinkovic–Savic è più che approvato, attenzione alla sorpresa Vecino. Felipe Anderson si è reinventato falso nuove, ma è Mattia Zaccagni l'uomo più in forma in casa Lazio. Via libera anche a Pedro.

Monza

Carlos Augusto più dei compagni di reparto. Out Sensi. Rovella più di Ciurria, via libera a Pessina. Caprari può essere l'azzardo di giornata.

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