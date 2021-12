Commisso avvisa Vlahovic e la Juventus: “Non mi faccio ricattare, decido io dove venderlo”

Le parole di Rocco Commisso su Vlahovic sono state nette e chiare, in riferimento alla Juventus e alle squadre interessate a lui, queste le parole del presidente della Fiorentina:

“Ancora non siamo alla fine su Vlahovic. Mi hanno criticato perché sono stato trasparente con i tifosi dicendomi che avevo rovinato Vlahovic e la Fiorentina. I numeri dicono il contrario, ha segnato 8 gol dal mio annuncio a ottobre. Ho motivato il ragazzo, vuole dimostrare che è bravo ed è un professionista. Mi piace come ragazzo e sta portando avanti la Fiorentina. Però o Vlahovic, o i suoi agenti o un’altra squadra io non mi faccio ricattare. La Juventus? Io non so se lo può prendere. Voglio dire alla Juventus o all’Arsenal e a tutte le squadre che il padrone di Vlahovic è la Fiorentina devono parlare con noi, non con gli agenti.

Si dovrebbe introdurre una nuova norma, abbiamo parlato con tutte le istituzioni perché voglio aiutare il calcio italiano. Bisogna regolare il rapporto con i procuratori. In America ci sono 5 leghe professionistiche ma non ci sono scambi di denaro cash, gli agenti prendono percentuali sugli ingaggi. Qui è come il Far West, gli agenti chiedono il 10 o il 20%. In un anno gli agenti hanno preso 700 milioni, non possiamo continuare di questo passo. Ogni giorno sono sotto scacco di chi vuole mandare via giocatori come Vlahovic, per dire un nome” conclude Commisso.

IKONE VICINO ALLA FIORENTINA, IL PUNTO DI FABRIZIO ROMANO