Spunta intercettazione tra Juventus e Atalanta: "Se tiriamo fuori quella lettera è falso in bilancio"

Emergono tutte le intercettazioni sulla Juventus riguardo gli illeciti commessi dalla società bianconero sul tema finanziario

Fra le tante sfaccettature riguardanti l'inchiesta sulla Juventus c'è anche quella che prende in esame i rapporti con le altre società. Ed in tal senso c'è un'intercettazione fra Fabio Paratici e l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, riportata da la Gazzetta dello Sport, in cui i due parlano dell'affare Cristian Romero, giocatore passato dalla Juventus all'Atalanta e poi al Tottenham di Paratici. L'ad orobico, in particolare, accenna all'esistenza di una documentazione: "Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto falso in bilancio". Lo riporta TMW

LA SERIE A E LE TASSE NON PAGATE

https://www.labaroviola.com/la-serie-a-non-paga-le-tasse-allo-stato-linter-deve-50-milioni-la-lazio-40-milioni-juventus-30-milioni/194474/