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Spunta intercettazione tra Juventus e Atalanta: "Se tiriamo fuori quella lettera è falso in bilancio"

Emergono tutte le intercettazioni sulla Juventus riguardo gli illeciti commessi dalla società bianconero sul tema finanziario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 16:13
Spunta intercettazione tra Juventus e Atalanta: "Se tiriamo fuori quella lettera è falso in bilancio" -
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Spunta intercettazione tra Juventus e Atalanta: "Se tiriamo fuori quella lettera è falso in bilancio"

Fra le tante sfaccettature riguardanti l'inchiesta sulla Juventus c'è anche quella che prende in esame i rapporti con le altre società. Ed in tal senso c'è un'intercettazione fra Fabio Paratici e l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, riportata da la Gazzetta dello Sport, in cui i due parlano dell'affare Cristian Romero, giocatore passato dalla Juventus all'Atalanta e poi al Tottenham di Paratici. L'ad orobico, in particolare, accenna all'esistenza di una documentazione: "Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto falso in bilancio". Lo riporta TMW

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