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Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio"

A margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, Gabriele Gravina, ha così parlato dell’incontro organizzato in maniera riservata tra l’ex presidente della Juventus e alcuni presidenti di Serie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 22:45
Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio" -
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Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio"

A margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, Gabriele Gravina, ha così parlato dell’incontro organizzato in maniera riservata tra l’ex presidente della Juventus e alcuni presidenti di Serie A alla presenza dello stesso numero uno della FIGC: “Quelle scritte dai giornali sono cavolate, sono un uomo sereno - si legge su ANSA -. Abbiamo già chiarito perché c’è stato quell’incontro che era per parlare di calcio. Di incontri così ne ho fatti tantissimi”

CENA SEGRETA TRA LA JUVENTUS ED ALTRI 6 CLUB DI SERIE A, C’ERANO: INTER, MILAN, ATALANTA, UDINESE E BOLOGNA

https://www.labaroviola.com/cena-segreta-tra-la-juventus-ed-altri-6-club-di-serie-a-cerano-inter-milan-atalanta-udinese-e-bologna/194651/

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