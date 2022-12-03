Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio"

A margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, Gabriele Gravina, ha così parlato dell’incontro organizzato in maniera riservata tra l’ex presidente della Juventus e alcuni presidenti di Serie...

A margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, Gabriele Gravina, ha così parlato dell’incontro organizzato in maniera riservata tra l’ex presidente della Juventus e alcuni presidenti di Serie A alla presenza dello stesso numero uno della FIGC: “Quelle scritte dai giornali sono cavolate, sono un uomo sereno - si legge su ANSA -. Abbiamo già chiarito perché c’è stato quell’incontro che era per parlare di calcio. Di incontri così ne ho fatti tantissimi”

https://www.labaroviola.com/cena-segreta-tra-la-juventus-ed-altri-6-club-di-serie-a-cerano-inter-milan-atalanta-udinese-e-bologna/194651/