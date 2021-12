Gazzetta rivela, la Juventus sul mercato può spendere solo 80 milioni fino al 2024

La Gazzetta dello Sport torna sull’aumento di capitale da 400 milioni della Juventus sottoscritto nella giornata di ieri. L’azionista di maggioranza Exor ha garantito la sua quota del 63,8% immettendo 255 milioni, i soci di minoranza hanno sottoscritto l’ulteriore 28% impegnandosi per 112 milioni. I restanti 33 milioni saranno “coperti” dalle offerte in Borsa o come alternativa dalle 4 banche già individuate nei mesi scorsi. Il nuovo budget, si legge, andrà gestito fino al 2024 e del totale saranno 80 i milioni destinati al mercato. Lo scrive TMW

