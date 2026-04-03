Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli come presidente della FIGC. E non sono Juventino”

Ivan Zazzaroni non poteva non commentare la situazione che sta vivendo il calcio italiano dopo la terza esclusione consecutiva dal Mondiale e ha pubblicato un pezzo sul Corriere dello Sport, di cui è...

Ivan Zazzaroni non poteva non commentare la situazione che sta vivendo il calcio italiano dopo la terza esclusione consecutiva dal Mondiale e ha pubblicato un pezzo sul Corriere dello Sport, di cui è direttore: "Chi ha detto che in Italia mancano i fantasisti? Ma se siamo pieni di gente dotata di eccezionale inventiva. Il guaio è che la esprime soltanto fuori dal campo [...]. Ancor prima di salutare Gravina e i suoi derivati è partita la gara per piazzare un nome, possibilmente un amico, un parente o un benefattore, alla presidenza della Federcalcio".

Quindi ha elencato i nomi che sono circolati: "E allora Giovanni Malagò, il più presentabile e preparato nonostante qualcuno del Governo gli abbia già ricordato lo scandalo Micciché (classico caso di Abodi shaming), e poi Giancarlo Abete, Matteo Marani (povero Mat, tirato per la giacchetta), un altro Matteo, Renzi (...), e Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, il cui programma di 900 pagine è stato più volte evocato senza che nessuno l’abbia mai letto [...], l’incolpevole Alberto Zangrillo (è girata anche questa ed era il 2 aprile, non il primo)".

Infine ha spiegato quelli che sono i suoi candidati ideali: "Meglio che mi soffermi su Malagò che lo sport, la politica e i rapporti non solo istituzionali li maneggia con grande disinvoltura. Dicono che qualcuno della destra non lo ami e che potrebbe contrastarne l’elezione. Mi sta bene tutto: ma se non lui, chi?

Se mi fosse chiesto di indicare un nome, farei quello di chi considero il più competente in assoluto, ma anche il meno spendibile. Posso permettermelo perché non sono juventino: Andrea Agnelli. Sì, proprio quello che ha da poco patteggiato per evitare che un processo durasse all’infinito. PS. Anche un Binaghi non mi dispiacerebbe: se lo trovate nel calcio fatemi un fischio. Conoscendolo, so che da numero uno della Figc partirebbe spianando Jurassic Park, che è dalle parti di Campo Marte". Lo scrive Tuttomercatoweb