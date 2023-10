Corriere dello Sport svela: “Gli arabi e Renzi vogliono la Fiorentina ma il club non è in vendita”

La Fiorentina è stata contattata da un fondo arabo. Il Corriere dello Sport preannuncia il contenuto di un servizio che andrà in onda questa sera su Report, ha del clamoroso. Matteo Renzi, membro del board di Future Investment Iniziative, fondazione saudita creata nel 2020 direttamente da re Salman, si sarebbe messo in contatto con Rocco Commisso e Joe Barone per l’acquisto del club viola. All’interno del servizio che si chiama “Desideri Sauditi” si sentiranno registrazioni e dichiarazioni dei protagonisti, dall’ex Premier al Presidente della Fiorentina. Se torniamo indietro nel tempo, la notizia dell’interesse arabo aveva già preso forza in passato, per poi perdere di importanza. Ma il club non è in vendita, questa la posizione della società. Stasera alle 20.55 il servizio.

