Renzi irritato contro Barone. Non avrebbe dovuto far vedere il suo messaggio a Report sugli arabi

Domenica mattina ci siamo svegliati con la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio che parlava di un possibile interessamento arabo nei confronti della Fiorentina attraverso Matteo Renzi. Una voce subito smentita dalla proprietà viola che ha ribadito la voglia di non vendere la società e di non aver mai trattato per farlo.

La trasmissione Report, domenica sera, partendo da un messaggio di Matteo Renzi inviato a Joe Barone, ha parlato di questa situazione. Il messaggio di Renzi a Barone recitava cosi: “Ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno” un messaggio a cui il dirigente della Fiorentina non ha mai risposto e che ha mostrato al giornalista Daniele Autieri di Report. Un messaggio che ha fatto poi scatenare il servizio della trasmissione Rai sulla vicenda.

Lo stesso Matteo Renzi, nel momento in cui gli è stato chiesto di questo messaggio, visibilmente sorpreso, ha dichiarato allo stesso giornalista Autieri: “Mi colpisce che lei abbia i miei messaggini” difendendosi sostenendo che questo messaggio era stato inviato per via della presenza della Fiorentina alla prossima Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia a fine gennaio. In realtà, secondo quanto emerso della trasmissione, questo messaggio era stato inviato da Renzi prima della notizia della presenza della Fiorentina alla Supercoppa, dunque il messaggio è stato mandato a Barone prima di maggio 2023.

Com’era ampiamente comprensibile, Matteo Renzi non ha preso affatto bene questa cosa. Barone non avrebbe mai dovuto divulgare il messaggio mostrandolo a Report, che è anche una trasmissione con cui l’ex Premier fiorentino ha avuto diversi scontri in seguito a servizi sulla sua persona e sul suo operato.

Prima di questo avvenimento i rapporti tra Barone e Renzi erano molto costanti.

Per questo, che viene considerato come un tradimento, i rapporti tra la società viola e Renzi si sono interrotti e non è da escludere che quanto accaduto non possa avere delle ripercussioni non simpatiche per la proprietà gigliata. Renzi è il capo del partito politico Italia Viva, partito del quale fa parte il sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove sorge il Viola Park. Un altro aspetto da non sottovalutare è che siamo anche alle porte dell’elezione del nuovo sindaco di Firenze. Una battaglia politica in cui lo stesso Renzi con Italia Viva ricoprirà un ruolo importante e strategico tra i due schieramenti di centro destra e centro sinistra che si contenderanno il comando di Palazzo Vecchio.

Renzi è un senatore nel governo attuale, è stato Premier dal 2014 al 2016 ed ha ancora un peso politico non indifferente negli equilibri del territorio fiorentino. Questa profonda irritazione non è una bella notizia per la Fiorentina, proprio alle porte di mesi incandescenti sul tema restyling del Franchi e sullo stadio temporaneo (Si giocherà al Padovani?) in cui la squadra gigliata giocherà almeno per 2 anni a partire dalla prossima stagione…