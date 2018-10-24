Lettera dei tifosi del Toro a Cairo: "Agnelli non deve entrare allo stadio Grande Torino nel derby"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera destinata al presidente del Torino Urbano Cairo, contenente una proposta, di un gruppo di tifosi granata, in vista del prossimo derby. Proposta nata dopo l’inchies...

Riceviamo e pubblichiamo una lettera destinata al presidente del Torino Urbano Cairo, contenente una proposta, di un gruppo di tifosi granata, in vista del prossimo derby. Proposta nata dopo l’inchiesta di Report che ha evidenziato come i tristemente celebri striscioni oltraggiosi nei confronti del Grande Torino e delle altre vittime dell’incidente aereo del 4 maggio 1949, apparsi nella curva Scirea dello Stadium in occasione di Juventus-Torino del campionato 2013/2014, siano stati introdotti nell’impianto grazie anche all’aiuto del security manager bianconero Alessandro D’Angelo che, anche dopo essere stato scoperto dal presidente Andrea Agnelli (il giorno successivo al derby) ha mantenuto la propria carica.

Striscioni su Superga: la lettera al presidente Cairo

"Egregio Presidente Urbano Cairo,

la presente per evidenziare che, dal prossimo derby in casa che si disputerà in data 15.12.2018, sarebbe non solo opportuno, bensì doveroso, che il Grande Torino non ospitasse il presidente e l’addetto alla sicurezza della società che ha direttamente contribuito ad infangare la memoria della Squadra della quale l’impianto di corso Sebastopoli porta il nome.

In quanto tifosi del Toro, riteniamo che sarebbe un atto dovuto, da parte della dirigenza dell’altra squadra cittadina, astenersi dal presenziare, da ora in poi, ai derby disputati in casa dei granata."

Altresì, doverosa ed improcrastinabile è una presa di posizione ufficiale da parte della Società Torino FC sulla questione, che non può certo essere fatta passare sotto silenzio in nome di rapporti di “buon vicinato” che, a questo punto, risulterebbero nei fatti solo unilaterali.

La risposta del Torino FC, che si sta facendo attendere oltremodo, dovrà necessariamente essere improntata ad una esortazione, per la dirigenza resasi responsabile del misfatto, a non varcare la soglia del Grande Torino in occasione del derby. Questo anche a costo di contraccambiare la cortesia al ritorno.

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